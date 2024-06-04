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        Mardin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

        MARDİN'deuyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 00:05 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:10
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        Mardin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
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        MARDİN'deuyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İlçelerdeki 28 adreste 290 polisin katıldığı ve drone kullanılan operasyonda dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 160 gram skunk, 20 gram eroin, 1 gram metamfetamin, sentetik ecza hapı, 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 327 tabanca fişeği, 2 hassas terazi ve 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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