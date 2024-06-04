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        40 yıl önce tanıştığı Azerbaycanlı eski başsavcı, Mardin'e gelip oğlunun kirvesi oldu

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, ticaretle uğraşan Mahmut Yiğit (63), 40 yıl önce tanışıp dost olduğu eski Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti başsavcısı ve milli güreşçi Ruşen İsmailhanlı'yı (60), 9 yaşındaki oğlu Muhammed'in sünnet düğününe davet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:50 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:55
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        40 yıl önce tanıştığı Azerbaycanlı eski başsavcı, Mardin'e gelip oğlunun kirvesi oldu
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, ticaretle uğraşan Mahmut Yiğit (63), 40 yıl önce tanışıp dost olduğu eski Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti başsavcısı ve milli güreşçi Ruşen İsmailhanlı'yı (60), 9 yaşındaki oğlu Muhammed'in sünnet düğününe davet etti. Arkadaşının teklifini kabul eden İsmailhanlı, Mardin’e gelerek sünnet törenine katıldı. Muhammed’in kirvesi olan İsmailhanlı, “Biz dost ve kardeştik, şimdi resmileştirdik. Mardin, Mezopotamya'nın incisidir. Mardin'de bulunmak, böyle bir akrabalığı yaşamak benim için gurur verici. İnşallah bu kirvelikler Türkiye coğrafyasında daha da genişler” dedi.

        Kızıltepe ilçesinde tarım makineleri ticareti yapan iş insanı Mahmut Yiğit, 9 yaşındaki oğlu Muhammed’in sünnet düğününe, 40 yıl önce tanışıp dost olduğu eski Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti başsavcısı ve milli güreşçi Ruşen İsmailhanlı'yı davet etti. Arkadaşının teklifini kabul eden İsmailhanlı, kente gelerek düğüne katıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen, iş insanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı sünnet düğünü için İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle sade bir tören düzenlendi.

        Ruşen İsmailhanlı, Muhammed’in kirvesi olarak, salona gelen misafirleri karşıladı. Muhammed’in diğer kirvesi de Mahmut Yiğit’in askerlik arkadaşı Muzaffer Yazıcı (65) oldu. Daha önce dost ve kardeş, şimdi de akraba olduklarını ifade eden İsmailhanlı, “Biz dost ve kardeştik, şimdi bunu resmileştirdik. Resmi olarak akraba olduk, kirve olduk. Ben çok memnun oldum. Burası çok güzel. Mardin, Mezopotamya'nın incisidir. Mardin'de bulunmak, böyle bir akrabalığı yaşamak benim için çok gurur verici. Çok mutluyum ve sevinçliyim. İnşallah bu kirvelikler Türkiye coğrafyasında daha da genişler. Belki her yerde yoktur ama bu yeni bir kan akrabalığıdır. Bundan dolayı üzerimizde büyük bir mesuliyet vardır. Bu akrabalığı saklamak ve sona kadar devam ettirmek lazımdır. Ben Mahmut Ağa'ya gözün aydın, maşallah ve Allah mübarek eylesin diyorum. Allah, Muhammed oğlumuzu analı babalı büyütsün ve milletine devletine layık bir evlat olsun” dedi.

        'ÖRF VE ADETLERİMİZDE KİRVELİK KUTSALDIR'

        İş insanı Mahmut Yiğit de daha önce farklı bir program hazırladıklarını ancak İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle bunu sade bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Azerbaycanlı arkadaşı ile kardeşliklerini pekiştirmek için kirve olmaya karar verdiklerini belirten Yiğit, “1981-1983 yılları arasında Ankara Spor Merkezi'nde askerlik yaptım. Branşım spor, futboldu. Ruşen İsmailhanlı da kendisi Azerbaycanlı, Nahçıvan'da kalıyor. Nahçıvan Cumhuriyet Başsavcısıyken geçen yıl emekli oldu. Aynı zamanda milli bir güreşçidir ve dünya şampiyonlukları var. Kendisi ile o zaman tanışmış olduk ve birbirimizi çok sevdik. Türki Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımız ve kardeşlerimiz ile örflerimiz, adetlerimiz zaten birdi. Biz kardeşliğimizi pekiştirerek kirve olmaya karar verdik. Askerlik arkadaşım Muzaffer Yazıcı’yı da davet ederek kirve olduk. Örf ve adetlerimizde kirvelik çok kutsaldır. Türk toplumuna hayırlı ve örnek olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

        İş insanı Mahmut Yiğit'in askerlik arkadaşı ve Muhammed’in diğer kirvesi Muzaffer Yazıcı da “Mahmut ile askerlikten beri 45 yıllık bir dostluğumuz var. Kirvelik teklifini de severek kabul ettim. Sayın savcım ile de akraba olmuş olduk. Uluslararası bir akrabalık oldu. Mantığımız da birbirine çok yakın. Çok mutluyuz, daha geniş akrabalıkları herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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