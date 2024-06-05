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        Mardin'de park halindeki minibüs alev alev yandı

        MARDİN Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde park halindeyken alev alarak yanan kapalı kasa minibüs, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 18:02 Güncelleme: 05.06.2024 - 18:05
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        Mardin'de park halindeki minibüs alev alev yandı
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        MARDİN Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde park halindeyken alev alarak yanan kapalı kasa minibüs, kullanılamaz hale geldi.

        Olay, akşam saatlerinde, merkez Artuklu ilçesindeki Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Terminalde park halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev alıp yanmaya başladı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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