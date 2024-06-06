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        Mardin'de örtü yangını; müdahale sürüyor

        MARDİN'inArtuklu ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:00
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        Mardin'de örtü yangını; müdahale sürüyor
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        MARDİN'inArtuklu ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        İlçeye bağlı kırsal Çağlar ve Acar mahalleleri arasındaki alanda sabah saatlerinde, örtü yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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