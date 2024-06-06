Mardin'de örtü yangını; 6 saatte kontrol altında (2)

KONTROLALTINA ALINDI

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Çağlar ve Acar mahalleleri arasındaki alanda çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri 5 araçla, Orman İşletme Şefliği ekipleri 3 araçla, jandarma ekipleri de 3 TOMA ile müdahale etti. Bölgenin dağlık olması nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, köylülerin de desteğiyle 'patpat' denilen tarım araçlarını da kullandı. Saat 07.30'da başlayan yangın, 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaları sürüyor.