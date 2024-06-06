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        Mardin'de örtü yangını; 6 saatte kontrol altında (2)

        KONTROLALTINA ALINDIMardin'in Artuklu ilçesi kırsal Çağlar ve Acar mahalleleri arasındaki alanda çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri 5 araçla, Orman İşletme Şefliği ekipleri 3 araçla, jandarma ekipleri de 3 TOMA ile müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:41 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:45
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        Mardin'de örtü yangını; 6 saatte kontrol altında (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Çağlar ve Acar mahalleleri arasındaki alanda çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri 5 araçla, Orman İşletme Şefliği ekipleri 3 araçla, jandarma ekipleri de 3 TOMA ile müdahale etti. Bölgenin dağlık olması nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, köylülerin de desteğiyle 'patpat' denilen tarım araçlarını da kullandı. Saat 07.30'da başlayan yangın, 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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