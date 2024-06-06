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        Mayın döşenmiş sınır bölgesinde anız yangını

        MARDİN'demayın döşenmiş sınır bölgesinde çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:53 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:55
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        Mayın döşenmiş sınır bölgesinde anız yangını
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        MARDİN'demayın döşenmiş sınır bölgesinde çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki mayın döşenmiş sınır bölgesinde, öğle saatlerinde anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
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        Galeri
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