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        TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü ağır yaralandı

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken TIR'a arkadan çarpan akaryakıt tankerinin şoförü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 22:10 Güncelleme: 06.06.2024 - 22:15
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        TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü ağır yaralandı
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken TIR'a arkadan çarpan akaryakıt tankerinin şoförü yaralandı. Hastanede tedaviye alınan şoförün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Çalıştı Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi Ö. (42) yönetimindeki akaryakıt tankeri, seyir halindeyken sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada tanker şoförü Veysi Ö. araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Veysi Ö., sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Veysi Ö.’nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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