TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü ağır yaralandı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken TIR'a arkadan çarpan akaryakıt tankerinin şoförü yaralandı. Hastanede tedaviye alınan şoförün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Çalıştı Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi Ö. (42) yönetimindeki akaryakıt tankeri, seyir halindeyken sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada tanker şoförü Veysi Ö. araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Veysi Ö., sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Veysi Ö.’nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.