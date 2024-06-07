Mardin'de taşlı, sopalı ve yumruklu kavga: 3 yaralı

MARDİN’in Mazıdağı ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Ortaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada M.A. (47), S.A. (24) ve N.A. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırırken, yaralılar da ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.