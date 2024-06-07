Yanan biçerdöverinin yanında ağıt yaktı

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında biçerdöveri yanan çiftçi, ağıt yakarak gözyaşı döktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Hacı Yusuf Mahallesi’nde buğday ekili arazide, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, tarla kenarındaki biçerdövere de sıçradı. Biçerdöveri zarar gören ismi öğrenilemeyen çiftçi, ağıt yakarak uzun süre gözyaşı döktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.