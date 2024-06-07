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        Yanan biçerdöverinin yanında ağıt yaktı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında biçerdöveri yanan çiftçi, ağıt yakarak gözyaşı döktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:55
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        Yanan biçerdöverinin yanında ağıt yaktı
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında biçerdöveri yanan çiftçi, ağıt yakarak gözyaşı döktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Hacı Yusuf Mahallesi’nde buğday ekili arazide, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, tarla kenarındaki biçerdövere de sıçradı. Biçerdöveri zarar gören ismi öğrenilemeyen çiftçi, ağıt yakarak uzun süre gözyaşı döktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        220 DÖNEM EKİLİ ALAN YANDI

        Öte yandan ilçeye bağlı kırsal Elmalı Mahallesi'nde de buğday ekili arazide, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin iş makineleri ve traktörlerle müdahalede bulunduğu yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında 200 dönüm buğday ekili alanın yandığı belirlendi. Kırsal Fındıklı Mahallesi’nde de çıkan yangında 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

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