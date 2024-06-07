Balkondan düşen 2 yaşındaki Fatma, yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Midyat ilçesi merkez Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Fatma A., apartmanın 2’nci katındaki evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fatma A., ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocuğun sağlık durumunda hayati tehlike bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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