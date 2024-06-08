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        Mardin'de taş ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

        MARDİN'in Derik ilçesinde 2 aile arasında çıkan taş ve sopalı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 18:32 Güncelleme: 08.06.2024 - 18:35
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        Mardin'de taş ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
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        MARDİN'in Derik ilçesinde 2 aile arasında çıkan taş ve sopalı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.  

        Kavga, öğleden sonra Derik ilçesine bağlı kırsal Söğütözü Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Özcan K. (28) ve İslam K. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, kavga eden tarafları ayırırken sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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