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        Mardin'de 70 ton saman balyası yandı

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde tarlada istiflenen 70 ton saman balyası yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 21:02 Güncelleme: 08.06.2024 - 21:05
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        Mardin'de 70 ton saman balyası yandı
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde tarlada istiflenen 70 ton saman balyası yandı.

        Yangın, akşam saatlerinde merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı kırsal Höyüklü Mahallesi’ndeki bir tarlada istiflenen saman balyaları, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 70 ton saman balyasının yandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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