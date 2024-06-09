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        TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

        MARDİN'inArtuklu ilçesinde seyir halindeyken TIR'a arkadan çarpan akaryakıt tankerinin şoförü Veysi Özden (42), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 08:30 Güncelleme: 09.06.2024 - 08:35
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        TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        MARDİN'inArtuklu ilçesinde seyir halindeyken TIR'a arkadan çarpan akaryakıt tankerinin şoförü Veysi Özden (42), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, 6 Haziran'da Artuklu ilçesi kırsal Çalıştı Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi Özden yönetimindeki akaryakıt tankeri, seyir halindeyken sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada tanker şoförü Veysi Özden, araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Veysi Özden, sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Veysi Özden, yaşamını yitirdi. Özden'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Şırnak'tan gelen ailesine teslim edildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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