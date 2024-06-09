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        Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada

        MARDİN'depark halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Zeynel A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 12:12 Güncelleme: 09.06.2024 - 12:15
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        Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada
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        MARDİN'depark halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Zeynel A. (18), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Yeni Turan Mahallesi Lozan Caddesi'nde meydana geldi. Zeynel A. yönetimindeki motosiklet, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada sürücü Zeynel A. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zeynel A. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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