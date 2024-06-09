Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Polis, giriş belgesini unutan öğrenciyi sınava 3 dakika kala okula yetiştirdi

        MARDİN'deYükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girmek içing elen ancak giriş belgesini unutan öğrenci, sınava 3 dakika kala polis ekipleri tarafından okula yetiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:10 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis, giriş belgesini unutan öğrenciyi sınava 3 dakika kala okula yetiştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'deYükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girmek içing elen ancak giriş belgesini unutan öğrenci, sınava 3 dakika kala polis ekipleri tarafından okula yetiştirildi.

        YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye giren öğrenciler için Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, görevlendirildi. Sınava girmek için Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi'ne gelen bir kız öğrenci, sınav giriş belgesini unutunca okul önünde bekleyen polislere haber verildi. Polisler, öğrenciyi en yakın kırtasiyeye götürüp, sınav giriş belgesini çıkarmasını sağladı. Sınava 3 dakika kala öğrenci, polis tarafından okula yetiştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Mardin'de sınav giriş belgesini unutan öğrenciyi YKS'ye polis yetiştirdi
        Mardin'de sınav giriş belgesini unutan öğrenciyi YKS'ye polis yetiştirdi
        Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada
        Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada
        Sanat dünyasından İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki
        Sanat dünyasından İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki
        TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
        TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı
        Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı
        Mardin'de 70 ton saman balyası yandı
        Mardin'de 70 ton saman balyası yandı