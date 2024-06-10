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        Mardin'de şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı

        MARDİN'de şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 01:19 Güncelleme: 10.06.2024 - 01:25
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        Mardin'de şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı
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        MARDİN'de şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.

        Mardin’in kent merkezi ile Midyat ilçesinde kısa süreli sert rüzgarlar etkili oldu, gece saatlerinden itibaren de art arda şimşek ve yıldırımlar çaktı. Geceyi aydınlatan şimşek ve yıldırımlar, kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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