Mardin'de şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı

MARDİN'de şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Mardin’in kent merkezi ile Midyat ilçesinde kısa süreli sert rüzgarlar etkili oldu, gece saatlerinden itibaren de art arda şimşek ve yıldırımlar çaktı. Geceyi aydınlatan şimşek ve yıldırımlar, kameraya yansıdı.