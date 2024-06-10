Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de minareye yıldırım düştü; o anlar kamerada

        MARDİN'in Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:50 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de minareye yıldırım düştü; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN’in Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi’nin minaresine yıldırım isabet etti, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Olay, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi’nde yaşandı. Kentte gök gürültülü sağanak yağışın ardından, Şakir Nuhoğlu Camisi minaresine yıldırım isabet etti. Minareden beton parçaları düşerken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caminin etrafında güvenlik önlemleri alınırken, belediye ekipleri de cami avlusunda temizlik çalışması başlattı. Yıldırımın düşme anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        ‘1 SAAT ÖNCE FİLİSTİN’E DESTEK EYLEMİ VARDI’

        Olaydan bir saat önce yıldırımın düştüğü cami avlusunda bulunduğunu belirten Murtaza Kantaş, “Dün yatsı namazını kıldıktan sonra cami avlusunda Filistin ile ilgili eylem vardı, oradaydık. Sonra hava kötüleşti, gök gürültülü yağmur başladı. Diğer vatandaşlar gibi biz de dağıldık, eve gittik. Bir saat sonra cami minaresine yıldırımın düştüğünü öğrendik. Çok şükür ki, vatandaşlar cami avlusunu boşaltmıştı, bu yüzden kimseye bir şey olmadı. Olayın tek sevindirici yanı da budur galiba” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı

        Benzer Haberler

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret
        Mardin'de yıldırım düşen caminin minaresi zarar gördü
        Mardin'de yıldırım düşen caminin minaresi zarar gördü
        Mardin'de şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı
        Mardin'de şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Nusaybin'de ağaçlıklı alanda çıkan yangın 4 saatte söndürüldü
        Nusaybin'de ağaçlıklı alanda çıkan yangın 4 saatte söndürüldü
        Midyat Belediyesinden YKS'ye girenlere destek
        Midyat Belediyesinden YKS'ye girenlere destek