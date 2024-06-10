Mardin'de minareye yıldırım düştü; o anlar kamerada

MARDİN’in Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi’nin minaresine yıldırım isabet etti, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi’nde yaşandı. Kentte gök gürültülü sağanak yağışın ardından, Şakir Nuhoğlu Camisi minaresine yıldırım isabet etti. Minareden beton parçaları düşerken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caminin etrafında güvenlik önlemleri alınırken, belediye ekipleri de cami avlusunda temizlik çalışması başlattı. Yıldırımın düşme anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.