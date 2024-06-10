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        Silahlı kavgada yaralanan fotoğrafçı öldü; 5 gözaltı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki silahlı kavgada yaralan Uğur Ay (31), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:45 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:50
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        Silahlı kavgada yaralanan fotoğrafçı öldü; 5 gözaltı
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesindeki silahlı kavgada yaralan Uğur Ay (31), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmada 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, 8 Haziran'da Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Nevruz Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada fotoğrafçılık yapan Uğur Ay ve R.A.A. (20), ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Uğur Ay, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ay'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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