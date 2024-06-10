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        'Muhtar adaylığı' kavgasında ağır yaralanan kadın, 144 günlük yaşam savaşını kaybetti

        MARDİN'de2 aile arasında 'muhtar adaylığı' nedeniyle çıkan kavgada başına aldığı taş darbesiyle ağır yaralanan Gülşen Çalışkan (45), 144 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:04 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:10
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        'Muhtar adaylığı' kavgasında ağır yaralanan kadın, 144 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        MARDİN'de2 aile arasında 'muhtar adaylığı' nedeniyle çıkan kavgada başına aldığı taş darbesiyle ağır yaralanan Gülşen Çalışkan (45), 144 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 18 Ocak'ta Artuklu ilçesi kırsal Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; her muhtarlık seçiminde birbirine destek veren iki aile arasında, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde adayın belirlenememesi nedeniyle çıkan tartışma, taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Gülşen Çalışkan, Ahmet Ç., Abdulilah Ç. ve Behiye Ç. ile Abdullah A., Abdulhalit A., Suat A., Vefa A., Kenan A. ve Zerga A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılardan 9'u tedavisinin ardından taburcu edilirken, başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Gülşen Çalışkan yoğun bakıma alındı.

        KAZADA 3, KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

        Olayın ardından 20 Ocak’ta kırsal Kuyulu Mahallesi’nde araçlarıyla karşılaşan aileler, birbirlerini kovalamaya başladı. Bir süre sonra 34 DLY 554 plakalı otomobil ile 47 AU 040 plakalı hafif ticari araç, kırsal Yaylı Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ailelerin yakınları, kaza yerinde tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında da 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı. Mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin çalışmasında gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        18 Ocak’taki kavgada başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Gülşen Çalışkan, 144 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çalışkan’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Kuyulu Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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