Mardin'de 70 dönüm buğday tarlası yandı; 13 gündeki yangınlarda 4 bin 885 dönüm ekili arazi zarar gördü

MARDİN’in Derik ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 70 dönüm alan zarar görürken, şehirde 24 Mayıs-5 Haziran arasında çıkan yangınlarda da 4 bin 885 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Harbiye Tekin’e ait buğday ekili tarlada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, köylüler de tankerler ile müdahale ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 70 dönüm buğday ekili arazi yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.