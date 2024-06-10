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        Mardin'de 70 dönüm buğday tarlası yandı; 13 gündeki yangınlarda 4 bin 885 dönüm ekili arazi zarar gördü

        MARDİN'in Derik ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 70 dönüm alan zarar görürken, şehirde 24 Mayıs-5 Haziran arasında çıkan yangınlarda da 4 bin 885 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:11 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:15
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        Mardin'de 70 dönüm buğday tarlası yandı; 13 gündeki yangınlarda 4 bin 885 dönüm ekili arazi zarar gördü
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        MARDİN’in Derik ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 70 dönüm alan zarar görürken, şehirde 24 Mayıs-5 Haziran arasında çıkan yangınlarda da 4 bin 885 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

        Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Harbiye Tekin’e ait buğday ekili tarlada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, köylüler de tankerler ile müdahale ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 70 dönüm buğday ekili arazi yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Mardin İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 24 Mayıs-5 Haziran arasında kent geneline meydana gelen ve müdahale ettiği tarla yangınlarında toplamda 4 bin 885 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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