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        Mardin ve Batman'da kuvvetli fırtınada ağaçlar devrildi; o anlar kamerada

        MARDİN'in Nusaybin ilçesi ile Batman'da etkili olan kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi, birçok yerde ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 21:54 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:55
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        Mardin ve Batman'da kuvvetli fırtınada ağaçlar devrildi; o anlar kamerada
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesi ile Batman’da etkili olan kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi, birçok yerde ağaçlar devrildi.

        Mardin’in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yerde ağaçlar devrilirken, bir evin damındaki su deposu da yerinden çıkarak karayolu üzerine sürüklendi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        BUĞDAYLAR SU ALTINDA KALDI

        Batman’da da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle, bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, araçlar hasar gördü. Hasadı yeni yapılan ve buğday pazarında istiflenen buğdaylar da yağış ile birlikte sular altında kaldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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