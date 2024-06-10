Mardin ve Batman'da kuvvetli fırtınada ağaçlar devrildi; o anlar kamerada
MARDİN'in Nusaybin ilçesi ile Batman'da etkili olan kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi, birçok yerde ağaçlar devrildi.
MARDİN’in Nusaybin ilçesi ile Batman’da etkili olan kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi, birçok yerde ağaçlar devrildi.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yerde ağaçlar devrilirken, bir evin damındaki su deposu da yerinden çıkarak karayolu üzerine sürüklendi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
BUĞDAYLAR SU ALTINDA KALDI
Batman’da da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle, bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, araçlar hasar gördü. Hasadı yeni yapılan ve buğday pazarında istiflenen buğdaylar da yağış ile birlikte sular altında kaldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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