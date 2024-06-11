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        Mardin'de 110 dönüm buğday ekili arazi yandı

        MARDİN'inArtuklu ilçesinde çıkan yangında 110 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:45
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        Mardin'de 110 dönüm buğday ekili arazi yandı
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        MARDİN'inArtuklu ilçesinde çıkan yangında 110 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

        Yangın, gece saatlerinde kırsal Göllü Mahallesi'nde Mehmet Nur Çakar'a ait buğday ekili tarlada çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de tarım araçlarıyla müdahale ettiği yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Yangında 110 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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