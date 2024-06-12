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        Mardin'de fotoğrafçının öldüğü silahlı kavgada 4 tutuklama

        MARDİN'inNusaybin ilçesinde fotoğrafçı Uğur Ay'ın (31) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:54 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:00
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        Mardin'de fotoğrafçının öldüğü silahlı kavgada 4 tutuklama
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        MARDİN'inNusaybin ilçesinde fotoğrafçı Uğur Ay'ın (31) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Olay, 8 Haziran'da Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Nevruz Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada fotoğrafçılık yapan Uğur Ay ile R.A.A. (20), ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Uğur Ay, 10 Haziran'da yaşamını yitirdi. Olayın ardından Nusaybin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedavisinin ardından taburcu olan şüpheli R.A.A. ile 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden R.A.A., B.A., M.D. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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