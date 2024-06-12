Mardin'de kuvvetli rüzgarda cami minaresi yıkıldı

Mardin’in Yeşilli ilçesi Küme Evleri Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Nahras Camisi’nin minaresi yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, camide hasar meydana geldi. Caminin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, belediye ekipleri de cami avlusunda temizlik çalışması başlattı.

MARDİN’de kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Yeşilli ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı.

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