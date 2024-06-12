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        Kadınların saç saça kavgası kamerada

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kadınların saç saça baş başa kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 21:29 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:35
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        Kadınların saç saça kavgası kamerada
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kadınların saç saça baş başa kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezinde meydana geldi. Çarşıda karşılaşan iki grup kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada kadınlar, saç saça baş başa kavga etti. Araya giren vatandaşlar, kadınları güçlükle ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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