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        Mardin'de site bahçesinde ot yangını

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir sitenin bahçesindeki otlar, alev alarak yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 22:37 Güncelleme: 12.06.2024 - 22:40
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        Mardin'de site bahçesinde ot yangını
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde bir sitenin bahçesindeki otlar, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi TOKİ 3’üncü Etap sitesi bahçesindeki kuru otlar, akşam saatlerinde alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, binalara ve elektrik trafo merkezine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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