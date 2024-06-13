Mardin'de anız yangını 2 saatte söndürüldü

MARDİN'inKızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını, köylüler ile itfaiye ekiplerin 2 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

İlçeye bağlı İpek Mahallesi Halkalı Caddesi'nde gece saatlerinde anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve köylülerin de 15 traktörle müdahale ettiği yangında, bazıları da evlerine yaklaşan alevlerin önünü kesmek için bahçe sulama hortumlarını kullandı. Yangın, evlere ve ekili arazilere sıçramadan yaklaşık 2 saatte söndürüldü.