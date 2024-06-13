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        Mardin'de 5 Iraklının öldürülmesi davasında sanıkların banka hesapları incelenecek

        MARDİN'deIrak uyruklu 5 kişinin cipte öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın 5'inci duruşması, sanıkların banka hesaplarıyla ilgili bilirkişi raporunun tanzimi için ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:02 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:05
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        Mardin'de 5 Iraklının öldürülmesi davasında sanıkların banka hesapları incelenecek
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        MARDİN'deIrak uyruklu 5 kişinin cipte öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın 5'inci duruşması, sanıkların banka hesaplarıyla ilgili bilirkişi raporunun tanzimi için ertelendi.

        Olay, 19 Ocak 2023'te Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan, içerisinde akraba olan 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı. Ciptekilerden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ile Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemlerin ardından Irak'a gönderilerek toprağa verildi. Jandarmanın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından, olaya karıştıkları tespit edilen Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan, evlerine yapılan baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahları temin ettiği belirlenen İbrahim Doğan da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Murat Yiğit ile İbrahim Doğan, daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

        3 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan hakkında 'kasten adam öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, İbrahim Doğan'a da 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Davanın görülen 5’inci duruşmasına tutuksuz sanıklar Murat Yiğit ile İbrahim Doğan katılmazken, tutuklu sanıklar Abdullah Kaplan ile Faris Akseven, SEGBİS aracılığı ile katıldı. Kaplan ile Akseven, ilk duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi. Mahkeme heyeti, dosyadaki banka hesaplarının bilirkişi raporu ile tanzim edilmesi için duruşmayı 12 Eylül'e erteledi.

        'BAŞKA FAİLLERİN OLUP OLMADIĞI NOKTASI, ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ KONU'

        Maktul ailelerinin avukatı Şeyhmus Akat, faillerin arkasında başka birilerinin olup olmadığı noktası üzerinde durduklarını belirterek, "Bugünkü duruşma kısa sürdü. Geçen celse zaten faillerin banka hesapları hareketlerini talep etmiştik. Hesaplar, bankalardan geldi ve bilirkişiye gönderildi. Söz konusu olay ile ilgili failler belli, bu faillerin arkasında olası başka kişilerin olup olmadığı noktası, bizim şu an üzerinde durduğumuz konu. Bundan dolayı banka hesap hareketleri incelenecek ve rapor tanzim edilecek. Geçen celse zaten dosya rapora gitmişti, şu an onu bekliyoruz. Bu celse yetişmedi, bundan dolayı duruşmamız 12 Eylül'e ertelendi. Bu süre zarfından rapor gelirse savcı bey mütalaasını verecek. Büyük ihtimalle 12 Eylül 2024 tarihinde karar verilecek diye düşünüyoruz" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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