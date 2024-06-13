Mardin'de fabrikaya sıçrayan anız yangını, itfaiye araçları ve TOMA'larla söndürüldü

AhmetAKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin)- MARDİN’in Nusaybin ilçesinde anız yangını, geri dönüşüm fabrikasına sıçradı. Yangın, itfaiyenin araçları ve TOMA'larla söndürüldü.

Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi’ndeki arazide çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Küçük Sanayi Sitesi arkasındaki bir karton geri dönüşüm fabrikasına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA’lar sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması ile söndürüldü. Yangında, bazı geri dönüşüm malzemeleri zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.