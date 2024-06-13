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        Mardin'de fabrikaya sıçrayan anız yangını, itfaiye araçları ve TOMA'larla söndürüldü

        AhmetAKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde anız yangını, geri dönüşüm fabrikasına sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:21 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:25
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        Mardin'de fabrikaya sıçrayan anız yangını, itfaiye araçları ve TOMA'larla söndürüldü
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        AhmetAKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin)- MARDİN’in Nusaybin ilçesinde anız yangını, geri dönüşüm fabrikasına sıçradı. Yangın, itfaiyenin araçları ve TOMA'larla söndürüldü.

        Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi’ndeki arazide çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Küçük Sanayi Sitesi arkasındaki bir karton geri dönüşüm fabrikasına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA’lar sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması ile söndürüldü. Yangında, bazı geri dönüşüm malzemeleri zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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