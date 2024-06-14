Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de bayram rezervasyonları yüzde 95'e ulaştı

        MARDİNKalesi'nin eteğinde yer alan ve birçok din, dil ve kültürü içinde barındıran Mardin'de, Kurban Bayramı turizmcilerin yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:58 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de bayram rezervasyonları yüzde 95'e ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİNKalesi'nin eteğinde yer alan ve birçok din, dil ve kültürü içinde barındıran Mardin'de, Kurban Bayramı turizmcilerin yüzünü güldürdü. 9 günlük bayram tatilinde büyük bir ziyaretçi yoğunluğu beklediklerini söyleyen Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, otellerdeki rezervasyonların yüzde 95'e ulaştığını söyledi.

        'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanındaki yapıları, dar sokakları ve tarihi yapılarıyla ilgi gören, birçok dini, dili ve kültürü içinde barındıran Mardin'de, 9 günlük bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü. Geçen yıl 1 milyon 500 bin kişinin günübirlik ziyaret ettiği, 650 bin kişinin de otellerde konaklandığı kentte bayram tatili nedeniyle otel rezervasyonları yüzde 95'e ulaştı. 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otelin hizmet verdiği Mardin'de, bayram tatilinde günübirlik ziyaretlerde de yoğunluk yaşanması bekleniyor.

        'ÇOK CİDDİ BİR TALEP VAR'

        Mardin'in 12 ay boyunca misafir ağırlamaya başladığını ve kentin artık öncelikli olduğunu söyleyen Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasının ardından ciddi bir talep oluştuğunu söyledi. Otellerdeki rezervasyonların yüzde 95'i ulaştığını belirten Gürgör, "Mardin'in son 10-15 yılda çok ciddi bir şekilde tanıtımı yapıldı. Gelen misafirler de kente hayran kalarak geri döndü. Her gelen kişi, burada kendi kentinden bir parça görüyor. Hem kültür hem inanç turizmini bir arada yapıyoruz. Gelen misafirlerimiz medreseleri de görüyor, kiliseleri de gezebiliyor. Otantik otel ve konaklarımızla gelen misafirlerimizi ağırlayarak, güzel bir tatil geçirmelerini sağlıyoruz. Bütün turizm şehirlerinde olduğu gibi Mardin'e de çok ciddi bir talep var" dedi. Esnaf Siyament Aba ise gelen turistlerin yöresel ürünlere ve lezzetlere yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "İnşallah bu sene turizm yoğun bir şekilde gider. İşler çok iyi, çok şükür. Esnaf olarak çifte bayram yaşayacağız, inşallah" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        83 yaşındaki adama "Başkomiser Volkan" tuzağı: 1 milyon 375 bin lirasını kaptırdı
        83 yaşındaki adama "Başkomiser Volkan" tuzağı: 1 milyon 375 bin lirasını kaptırdı
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Literatürde benzeri yok!
        Literatürde benzeri yok!
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Mardin'de petrol kuyusu çevresinde çıkan ot yangını endişe yarattı
        Mardin'de petrol kuyusu çevresinde çıkan ot yangını endişe yarattı
        Nusaybin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Nusaybin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Mardin'de fabrikaya sıçrayan anız yangını, itfaiye araçları ve TOMA'larla s...
        Mardin'de fabrikaya sıçrayan anız yangını, itfaiye araçları ve TOMA'larla s...
        Mardin'de 5 Iraklının öldürülmesi davasında sanıkların banka hesapları ince...
        Mardin'de 5 Iraklının öldürülmesi davasında sanıkların banka hesapları ince...
        Midyat'ta zabıta ekipleri denetim yaptı
        Midyat'ta zabıta ekipleri denetim yaptı
        Mardin'de Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı yapıldı
        Mardin'de Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı yapıldı