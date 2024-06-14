Mardin'de bayram rezervasyonları yüzde 95'e ulaştı

MARDİNKalesi'nin eteğinde yer alan ve birçok din, dil ve kültürü içinde barındıran Mardin'de, Kurban Bayramı turizmcilerin yüzünü güldürdü. 9 günlük bayram tatilinde büyük bir ziyaretçi yoğunluğu beklediklerini söyleyen Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, otellerdeki rezervasyonların yüzde 95'e ulaştığını söyledi.

'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanındaki yapıları, dar sokakları ve tarihi yapılarıyla ilgi gören, birçok dini, dili ve kültürü içinde barındıran Mardin'de, 9 günlük bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü. Geçen yıl 1 milyon 500 bin kişinin günübirlik ziyaret ettiği, 650 bin kişinin de otellerde konaklandığı kentte bayram tatili nedeniyle otel rezervasyonları yüzde 95'e ulaştı. 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otelin hizmet verdiği Mardin'de, bayram tatilinde günübirlik ziyaretlerde de yoğunluk yaşanması bekleniyor.

'ÇOK CİDDİ BİR TALEP VAR'

Mardin'in 12 ay boyunca misafir ağırlamaya başladığını ve kentin artık öncelikli olduğunu söyleyen Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasının ardından ciddi bir talep oluştuğunu söyledi. Otellerdeki rezervasyonların yüzde 95'i ulaştığını belirten Gürgör, "Mardin'in son 10-15 yılda çok ciddi bir şekilde tanıtımı yapıldı. Gelen misafirler de kente hayran kalarak geri döndü. Her gelen kişi, burada kendi kentinden bir parça görüyor. Hem kültür hem inanç turizmini bir arada yapıyoruz. Gelen misafirlerimiz medreseleri de görüyor, kiliseleri de gezebiliyor. Otantik otel ve konaklarımızla gelen misafirlerimizi ağırlayarak, güzel bir tatil geçirmelerini sağlıyoruz. Bütün turizm şehirlerinde olduğu gibi Mardin'e de çok ciddi bir talep var" dedi. Esnaf Siyament Aba ise gelen turistlerin yöresel ürünlere ve lezzetlere yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "İnşallah bu sene turizm yoğun bir şekilde gider. İşler çok iyi, çok şükür. Esnaf olarak çifte bayram yaşayacağız, inşallah" diye konuştu.