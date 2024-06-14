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        Mardin'de 3 mahallede 10 bin dönüm ekili arazi yandı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesi kırsal Kengerli, Bozhöyük ve Işıkören mahallelerinde dün akşam saatlerinde çıkan anız yangını buğday ekili arazilere sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:15 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:20
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        Mardin'de 3 mahallede 10 bin dönüm ekili arazi yandı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesi kırsal Kengerli, Bozhöyük ve Işıkören mahallelerinde dün akşam saatlerinde çıkan anız yangını buğday ekili arazilere sıçradı. Yangında yaklaşık 10 bin dönüm ekili buğday yandı.

        Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Kengerli, Bozhöyük ve Işıkören mahallelerinde dün akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenlerle anız yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ev, buğday tarlaları ve ahırlara sıçradı. İhbar üzerine yangın bölgelerine itfaiye ve TOMA’lar sevk edildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangınlarda yaklaşık 10 bin dönüm ekili buğday yandı. Yangında ayrıca bazı ev, ahırlar ve 1 römork zarar gördü, 75 koyun yaralandı. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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