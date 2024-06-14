Mardin'de 3 mahallede 10 bin dönüm ekili arazi yandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesi kırsal Kengerli, Bozhöyük ve Işıkören mahallelerinde dün akşam saatlerinde çıkan anız yangını buğday ekili arazilere sıçradı. Yangında yaklaşık 10 bin dönüm ekili buğday yandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Kengerli, Bozhöyük ve Işıkören mahallelerinde dün akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenlerle anız yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ev, buğday tarlaları ve ahırlara sıçradı. İhbar üzerine yangın bölgelerine itfaiye ve TOMA’lar sevk edildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangınlarda yaklaşık 10 bin dönüm ekili buğday yandı. Yangında ayrıca bazı ev, ahırlar ve 1 römork zarar gördü, 75 koyun yaralandı. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.