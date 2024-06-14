Mardin'in örtü yangınları; 25 hektarlık alan zarar gördü

Mazıdağı ilçesinin Şanlı ve Ulutaş, Savur ilçesinin Kırkdirek ve Şenocak ile Derik ilçesinin Burç mahalleleri kırsalında gündüz saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenlerle örtü yangınları çıktı. İhbar üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 ilçede yaklaşık 25 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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