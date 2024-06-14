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        Mardin'in örtü yangınları; 25 hektarlık alan zarar gördü

        MARDİN'in Mazıdağı, Derik ve Savur ilçeleri kırsalında çıkan örtü yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 23:45 Güncelleme: 14.06.2024 - 23:50
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        Mardin'in örtü yangınları; 25 hektarlık alan zarar gördü
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        MARDİN'in Mazıdağı, Derik ve Savur ilçeleri kırsalında çıkan örtü yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 25 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Mazıdağı ilçesinin Şanlı ve Ulutaş, Savur ilçesinin Kırkdirek ve Şenocak ile Derik ilçesinin Burç mahalleleri kırsalında gündüz saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenlerle örtü yangınları çıktı. İhbar üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 ilçede yaklaşık 25 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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