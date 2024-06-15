Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1'i bebek, 2'si çocuk 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolu Sürekli köyü kavşağında meydana geldi. Ali Ü. (36) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, 47 AY 659 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Gülsüm Ü. (32), Yağmur Ü. (7), Damla Ü. (7) ve 2 aylık Toprak Ü. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Toprak bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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