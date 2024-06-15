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        Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1'i bebek, 2'si çocuk 5 yaralı

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 1'i bebek 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:39 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:45
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        Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1'i bebek, 2'si çocuk 5 yaralı
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 1’i bebek 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. 2 aylık erkek bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolu Sürekli köyü kavşağında meydana geldi. Ali Ü. (36) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, 47 AY 659 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Gülsüm Ü. (32), Yağmur Ü. (7), Damla Ü. (7) ve 2 aylık Toprak Ü. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Toprak bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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