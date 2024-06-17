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        Mardin'de polis memuru, eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti

        MARDİN'de polis memuru Hasan Şahin (31), hemşire eşi Merve Şahin'i ve 3 yaşındaki oğlu Hasan Şahin'i tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:36 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:40
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        Mardin'de polis memuru, eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti
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        MARDİN'de polis memuru Hasan Şahin (31), hemşire eşi Merve Şahin’i ve 3 yaşındaki oğlu Hasan Şahin’i tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

        Olay, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Polis memuru Hasan Şahin, bilinmeyen bir nedenle hemşire eşi Merve Şahin’i ve oğlu Hasan Şahin’i tabanca ile ateş ederek öldürdü. Şahin, daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Silah sesleri üzerine lojmandaki meslektaşları çilingir yardımı ile eve girdiklerinde 3 kişiyi vurulmuş halde buldu. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 3’ünün de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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