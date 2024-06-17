Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Tülay Hatimoğulları: Anayasada 'kayyum' diye bir şey yok

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Yasalarda 'kayyum' diye bir şey yok, anayasada 'kayyum' diye bir şey yok.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 17:22 Güncelleme: 17.06.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tülay Hatimoğulları: Anayasada 'kayyum' diye bir şey yok
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Yasalarda 'kayyum' diye bir şey yok, anayasada 'kayyum' diye bir şey yok. Bunun ne Türkiye yasalarıyla ne de Avrupa'da taraf olduğumuz sözleşmelerle hiçbir alakası yok" dedi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bayram ziyaretleri kapsamında Mardin'e geldi. Ziyaretlerde Hatimoğulları'na, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve DEM Parti milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Beritan Güneş Altın, Saliha Aydeniz, Kamuran Tanhan ve George Aslan ile partililer eşlik etti. Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, Kızıltepe Belediyesi'ne geçerek eş başkanlar Hamdiye Bilek Turgay ve Zeyni İpek'i ziyaret etti. Kızıltepe halkının Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutladığını söyleyen Hatimoğulları, "Ümit ediyorum ki Türkiye'de çatışmaların, çekişmelerin ve kutuplaşmanın olmadığı, bir arada barış ve kardeşlik içinde bayram tadında bayramları geçireceğimiz günleri hep birlikte görürüz” dedi.

        '45'İNCİ MADDE GERİ ÇEKİLEBİLİR'

        Hatimoğulları, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanması ve yerine Vali Ali Çelik'in kayyım olarak atanması ile ilgili olarak, "Burada bir kez daha şunun altını çiziyoruz. Belediye Meclisi Hakkari'de toplandı. Viyan Tekçe'yi yeniden belediye başkan vekili olarak belirledi. Meşru olan seçilmişin oralı olmasıdır ve bu süreçte kayyumun görevden el çektirilerek kendi esas görevi olan valilik görevine geri dönmesi ve meclisin seçmiş olduğu Viyan Tekçe'nin resmi olarak da belediye başkan vekili olarak görevini sürdürmesi gerektiğinin altına bir kez daha çiziyoruz. Yasalarda 'kayyum' diye bir şey yok, anayasada 'kayyum' diye bir şey yok. Bunun ne Türkiye yasalarıyla ne de Avrupa'da taraf olduğumuz sözleşmelerle hiçbir alakası yok ve istenirse şu anda kanun hükmünde kararname çıkarmak için ihdas edilmiş olan yasa pekala geri çekilebilir. 45'inci madde geri çekilebilir ve buradan bu maddenin çekilmesi gerektiğini, yok hükmünde görülmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Ünlü çiftin keyif saati
        Ünlü çiftin keyif saati
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Chamberlain’e talip var
        Chamberlain’e talip var
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?

        Benzer Haberler

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Kızıltepe Belediyesi'ni ziyaret e...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Kızıltepe Belediyesi'ni ziyaret e...
        Savur'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Savur'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Mardin'de polis memuru, eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti
        Mardin'de polis memuru, eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti
        Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla öldüren polis intihar etti
        Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla öldüren polis intihar etti
        Derik'te 3 ayrı noktada yangın çıktı; 7 hektar orman ve 250 dönüm ekili tar...
        Derik'te 3 ayrı noktada yangın çıktı; 7 hektar orman ve 250 dönüm ekili tar...
        Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu
        Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu