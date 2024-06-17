Tülay Hatimoğulları: Anayasada 'kayyum' diye bir şey yok

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Yasalarda 'kayyum' diye bir şey yok, anayasada 'kayyum' diye bir şey yok. Bunun ne Türkiye yasalarıyla ne de Avrupa'da taraf olduğumuz sözleşmelerle hiçbir alakası yok" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bayram ziyaretleri kapsamında Mardin'e geldi. Ziyaretlerde Hatimoğulları'na, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve DEM Parti milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Beritan Güneş Altın, Saliha Aydeniz, Kamuran Tanhan ve George Aslan ile partililer eşlik etti. Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, Kızıltepe Belediyesi'ne geçerek eş başkanlar Hamdiye Bilek Turgay ve Zeyni İpek'i ziyaret etti. Kızıltepe halkının Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutladığını söyleyen Hatimoğulları, "Ümit ediyorum ki Türkiye'de çatışmaların, çekişmelerin ve kutuplaşmanın olmadığı, bir arada barış ve kardeşlik içinde bayram tadında bayramları geçireceğimiz günleri hep birlikte görürüz” dedi.