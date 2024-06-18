Mardin'de geri dönüşüm tesisindeki yangın 3 saatte söndürüldü
MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ve TOMA araçlarıyla 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ve TOMA araçlarıyla 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Kızıltepe ilçesi Viranşehir karayolundaki Ak Ziyaret Mahallesi yakınında bulunan bir geri dönüşüm tesisinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait 3 TOMA da, yangının söndürülmesi için bölgeye yönlendirildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol atlına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü tesiste hasar oluştu.
İtfaiye görevlisi Davut Aslan, alevlere 15 araç ve 60 itfaiye personeli ile 3 TOMA ve 1 orman söndürme aracı ile müdahalede bulunduklarını, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
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