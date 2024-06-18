Mardin'deki örtü yangını 7 saatte söndürüldü

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangın, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi Beyasu mevkisindeki kırsalda, henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Mahalleli de hava motorlarıyla ekiplere yardım etti. Yangın, ekiplerin 7 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.