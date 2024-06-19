Mardin'de akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Midyat ilçe merkezinde öğle saatlerinde akraba aileler arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.A. (41), bıçakla karnından ağır yaralandı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. F.A. çevredekiler tarafından hastaneye götürülürken, polis bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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