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        Mardin'de akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde akraba aileler arasında çıkan yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:53 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:55
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        Mardin'de akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde akraba aileler arasında çıkan yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Midyat ilçe merkezinde öğle saatlerinde akraba aileler arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.A. (41), bıçakla karnından ağır yaralandı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. F.A. çevredekiler tarafından hastaneye götürülürken, polis bazı şüphelileri gözaltına aldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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