Mardin'de ekili 100 dönüm arpa ve buğday yandı
MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde çıkan yangında 75 dönüm arpa, 25 dönüm buğday ve 50 sulama borusu yandı.
MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde çıkan yangında 75 dönüm arpa, 25 dönüm buğday ve 50 sulama borusu yandı.
Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ekinciler Mahallesi'nde sabah saatlerinde tarlada yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 75 dönüm arpa, 25 dönüm buğday ve 50 sulama borusu yandı.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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