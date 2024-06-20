Mardin 1969 Spor'da transfer hareketliği başladı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Mardin 1969 Spor’da transfer hareketliliği başladı. Kırmızı-lacivertli takım Okan Alkan, Umut Dilek ve İlyas Ural ile anlaştı.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Mardin 1969 Spor, iç transferde Serdar Yiğit, İslam Çerioğlu, Rojhat Sağlam, Mesih Kayabaş ile tekrar anlaşmaya vardı. Dış transferde de girişimlerini hızlandıran Mardin 1969 Spor, taraftarını heyecanlandıran isimlerle anlaşma sağladı. Kırmızı-lacivertli ekip, kariyerine Mardinspor'da başlayan Okan Alkan, 3'üncü Lig'in aranan golcüsü Umut Dilek ve stoper İlyas Ural ile anlaştığını duyurdu.

Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bu yolda teknik direktörümüz Ulaş Ulusan önderliğinde güç bir kadro kuruyoruz. Dün akşam açıkladığımız isimler camiamızı, şehrimizi ve taraftarımızı heyecana boğdu. Şu an temasta olduğumuz bir kaç isim daha var onları da renklerimize bağlayacağız" dedi.

Kariyerine Mardin 1969 Spor'da başlayan Okan Alkan, daha sonra Fenerbahçe, Kayserispor, Bucaspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor ve son olarak Bandırmaspor’da forma giydi. Deneyimli sağ bek oyuncusu, Mardin Spor ile 3 sezon için anlaşmaya vardı.