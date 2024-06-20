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        Mardin 1969 Spor'da transfer hareketliği başladı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Mardin 1969 Spor'da transfer hareketliliği başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:05
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        Mardin 1969 Spor'da transfer hareketliği başladı
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Mardin 1969 Spor’da transfer hareketliliği başladı. Kırmızı-lacivertli takım Okan Alkan, Umut Dilek ve İlyas Ural ile anlaştı.

        Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Mardin 1969 Spor, iç transferde Serdar Yiğit, İslam Çerioğlu, Rojhat Sağlam, Mesih Kayabaş ile tekrar anlaşmaya vardı. Dış transferde de girişimlerini hızlandıran Mardin 1969 Spor, taraftarını heyecanlandıran isimlerle anlaşma sağladı. Kırmızı-lacivertli ekip, kariyerine Mardinspor'da başlayan Okan Alkan, 3'üncü Lig'in aranan golcüsü Umut Dilek ve stoper İlyas Ural ile anlaştığını duyurdu.

        Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bu yolda teknik direktörümüz Ulaş Ulusan önderliğinde güç bir kadro kuruyoruz. Dün akşam açıkladığımız isimler camiamızı, şehrimizi ve taraftarımızı heyecana boğdu. Şu an temasta olduğumuz bir kaç isim daha var onları da renklerimize bağlayacağız" dedi.

        Kariyerine Mardin 1969 Spor'da başlayan Okan Alkan, daha sonra Fenerbahçe, Kayserispor, Bucaspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor ve son olarak Bandırmaspor’da forma giydi. Deneyimli sağ bek oyuncusu, Mardin Spor ile 3 sezon için anlaşmaya vardı.

        Aslen Mardinli olan profesyonel futbolcu Umut Dilek de son iki sezonda Karaman FK ve Karaköprü Belediyespor’da şampiyonluğa ulaştı. İki ayağını da kullanabilen tecrübeli santrfor, son iki sezonda 30 gol atarak şampiyonluğa büyük katkıda bulundu. Kariyerinde Antalya Kemerspor, Diyarbekirspor, Cizrespor, Karaman FK ve son olarak Karaköprü Belediyespor'da forma giyen golcü, geçen sezon toplamda 119 gol attı.

        Son 3 sezonda Batman Petrolspor ve Karaman FK ile şampiyonluk yaşayan İlyas Ural da kariyerinde 3 dönem Kızılcabölük, Nevşehir Belediyespor, Batman Petrolspor, Karaman FK ve Çankaya FK ile toplamda 201 resmi müsabakaya çıktı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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