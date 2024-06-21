Diyarbakır ve Mardin'deki yangında ölü sayısı 6'ya çıktı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede anızların tutuşması sonucu çıkıp yerleşim yerlerine sıçrayan ve 4 saatte kontrol altına alınan yangında ölü sayısı 6’ya çıktı. Yangına müdahale ederken yaralanan Remzi Yılmaz (25), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde, dün saat 22.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Yazçiçeği Mahallesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye, Diyarbakır, Mardin ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile çevre belediyelere ait iş makineleri sevk edildi. Alevler, Çınar’ın kırsal mahalleleri Köksalan, Yazçiçeği ve Bağcık ile Mazıdağı’nın Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallelerine de sıçradı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 kişi yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 10’u ağır, 44 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Alevlerin arasında kalan çok sayıda büyük ve küçükbaş da öldü.