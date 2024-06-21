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        Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangında ölü sayısı 6'ya çıktı

        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede anızların tutuşması sonucu çıkıp yerleşim yerlerine sıçrayan ve 4 saatte kontrol altına alınan yangında ölü sayısı 6'ya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 13:55 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:00
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        Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangında ölü sayısı 6'ya çıktı
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        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede anızların tutuşması sonucu çıkıp yerleşim yerlerine sıçrayan ve 4 saatte kontrol altına alınan yangında ölü sayısı 6’ya çıktı. Yangına müdahale ederken yaralanan Remzi Yılmaz (25), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

        Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde, dün saat 22.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Yazçiçeği Mahallesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye, Diyarbakır, Mardin ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile çevre belediyelere ait iş makineleri sevk edildi.

        Çınar’ın kırsal Köksalan, Yazçiçeği ve Bağcık ile Mazıdağı’nın Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallelerinde etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 kişi yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 10’u ağır, 44 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Alevlerin arasında kalan çok sayıda büyük ve küçükbaş da öldü.

        ÖLÜ SAYISI 6’YA ÇIKTI

        Yaralılardan Remzi Yılmaz da tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DİYARBAKINDA TAMAMLANDI, MARDİN’DE SÜRÜYOR

        Bu arada yangının Diyarbakır’da etkili olduğu bölümde soğutma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Mardin tarafında ise ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtildi. DHA)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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