Yangına, ağzında sigara ile müdahale etti

MARDİN’in Kızıltepe ilçesi kırsalında çıkan anız yangınında 30 ton presli saman, 30 bin liralık çadır ve 550 sulama borusu yandı. Çevredekilerinden birinin, yangına müdahale ederken bir yandan da sigara içtiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kızıltepe ilçesinin kırsal Alakuş ile Otluca mahalleleri arasındaki Mehmet Sait Karakuş’a ait bir tarlada, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yangında alevlerin sıçradığı 30 ton presli saman ile 30 bin TL değerindeki çadır ve Abbas Karakuş’a ait 550 sulama borusu yandı.