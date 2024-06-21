Mardin'deki anız yangınında ölen 2 kişi, toprağa verildi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde dün akşam başlayan ve Mardin’in Mazıdağı ilçesine doğru ilerleyen anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi dumandan etkilendi. Hastanede 6 kişinin tedavisi sürerken, hayatını kaybedenlerden Mazhar Demir ve Sinan Deviren’in cansız bedeni, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, ilçeye bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Yakınları, mezarları başında uzun süre gözyaşı döktü.

DİYARBAKIR ve Mardin sınırında çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 11 kişiden Mazhar Demir ve Sinan Deviren, alevlerin etkilediği kırsal Yücebağ Mahallesi’nde toprağa verildi.

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