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        Mardin'deki anız yangınında ölen 2 kişi, toprağa verildi

        DİYARBAKIR ve Mardin sınırında çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 11 kişiden Mazhar Demir ve Sinan Deviren, alevlerin etkilediği kırsal Yücebağ Mahallesi'nde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:20 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:25
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        Mardin'deki anız yangınında ölen 2 kişi, toprağa verildi
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        DİYARBAKIR ve Mardin sınırında çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 11 kişiden Mazhar Demir ve Sinan Deviren, alevlerin etkilediği kırsal Yücebağ Mahallesi’nde toprağa verildi. 

        Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde dün akşam başlayan ve Mardin’in Mazıdağı ilçesine doğru ilerleyen anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi dumandan etkilendi. Hastanede 6 kişinin tedavisi sürerken, hayatını kaybedenlerden Mazhar Demir ve Sinan Deviren’in cansız bedeni, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, ilçeye bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Yakınları, mezarları başında uzun süre gözyaşı döktü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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