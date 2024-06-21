Mardin'de orman yangını

Yangın, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Konaklı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla başlatılan söndürme çalışmaları sürüyor.

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