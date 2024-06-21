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        Mardin'de orman yangını

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 23:00 Güncelleme: 21.06.2024 - 23:05
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        Mardin'de orman yangını
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Yangın, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Konaklı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla başlatılan söndürme çalışmaları sürüyor.

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