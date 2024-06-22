Mardin'de 5 noktada anız yangını
MARDİN'in Kızıltepe, Ömerli ve Yeşilli ilçesinde 5 ayrı noktada anız yangını çıktı.
MARDİN'in Kızıltepe, Ömerli ve Yeşilli ilçesinde 5 ayrı noktada anız yangını çıktı. Yangınlara 11 araç ve 52 personelle müdahale ediliyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi merkez Turgut Özal, Bahçelievler ve kırsal İbrahimiye, ile Ömerli ilçesinde kırsal Alıçlı, Yeşilli ilçesinde de kırsal Zeytinli Mahallesi'nde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlara, 11 araç ve 52 personelle müdahale ediliyor.
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