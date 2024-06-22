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        Mardin'de 6 çocuk babası balyozla öldürüldü; 2 gözaltı

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde 6 çocuk babası Resul Derin (40), husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 22.06.2024 - 14:40
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        Mardin'de 6 çocuk babası balyozla öldürüldü; 2 gözaltı
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        MARDİN’in Artuklu ilçesinde 6 çocuk babası Resul Derin (40), husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldü. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan kişinin Resul Derin olduğu tespit edildi. Derin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorlarına çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Balyoz darbeleriyle öldürüldüğü belirlenen Derin’in 6 çocuk babası olduğu ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

        Resul Derin’i cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Derik ilçesine bağlı kırsal Subaşı Mahallesi’nde toprağa verildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın, yaklaşık 1 yıl önce gerçekleşen ve 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası başlayan husumet nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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