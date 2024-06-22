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        Mardin'de 6 çocuk babası balyozla öldürüldü; 2 gözaltı (2)

        KAMERAGÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI; DEFALARCA VURMUŞLARMardin'in Artuklu ilçesinde Resul Derin'in, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:18 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:25
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        Mardin'de 6 çocuk babası balyozla öldürüldü; 2 gözaltı (2)
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        KAMERAGÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI; DEFALARCA VURMUŞLAR

        Mardin’in Artuklu ilçesinde Resul Derin’in, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen Derin’e arkasından koşarak gelen 2 kişi, ellerindeki küçük balyozlarla vurmaya başlıyor. İlk darbede yere düşen Derin’e defalarca vuran şüpheliler, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçarak bölgeden uzaklaşıyor.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Salih KESKİN-Emrulah KARAKAŞ/MARDİN,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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