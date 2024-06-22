Mardin'de 6 çocuk babası balyozla öldürüldü; 2 gözaltı (2)

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mardin’in Artuklu ilçesinde Resul Derin’in, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen Derin’e arkasından koşarak gelen 2 kişi, ellerindeki küçük balyozlarla vurmaya başlıyor. İlk darbede yere düşen Derin’e defalarca vuran şüpheliler, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçarak bölgeden uzaklaşıyor.

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