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        Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında ölü sayısı 14'e çıktı (2)

        'YANGINDANETKİLENEN ALANLAR AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ'Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, partisinin İl Başkanı İsmail Çevik ve beraberindeki heyetle, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda etkili olan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 17:21 Güncelleme: 22.06.2024 - 17:25
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        Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında ölü sayısı 14'e çıktı (2)
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        'YANGINDANETKİLENEN ALANLAR AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ'

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, partisinin İl Başkanı İsmail Çevik ve beraberindeki heyetle, Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda etkili olan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Burada açıklama yapan Demir, yaşanan can kayıpları, yaralanma ve maddi hasarın büyüklüğüne işaret ederek, bu bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Yangından etkilenen alanlarda incelemelerde bulunduklarını belirten Demir, "Öyle büyük bir afet ki köylülerin kendileri dahi kimin nerede nasıl vefat ettiği konusunda şaşkınlık geçirdiklerini ifade ettiler. Birbirlerini kurtarmaya çalışırken, bir anda etraflarının yangın tarafından kuşatılmasıyla hepsi yangın içerisinde kalmış. Çok büyük bir alan ateşin ortasında kalmış durumda. Söndürme işleminde köylülerin çoğu yangında etkilenmiş durumda. Çok büyük bir maddi zarar söz konusu. Hem Tarım İl Müdürlüğü’nden hem de köylülerden aldığımız bilgiye göre bu Yücebağ ve Köksalan köylerinde toplam 3 bin dönümün üzerinde ekili alan telef oldu. Aynı şekilde soğan tarlaları, bağlar ve anız alanları ile birlikte toplamda 10 bin dönümün üzerinde yangın etkili oldu" dedi.

        Yangının, anız yakma veya elektrik kablolarının çıkardığı kıvılcımlar nedeniyle çıktığına dair iddiaların olduğuna işaret eden Demir, bu konuda etkin bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi. Geçmişte de bu tür afetlerin yaşandığını, yardımlaşma ve dayanışma ile yaraların kısa sürede sarıldığını hatırlatan Demir, "Yangının etkili olduğu 3 köyde ağır bir zarar, afet var. Bu yaraların acilen sarılması lazım. Bu alanlar, afet bölgesi ilan edilmelidir. Köylülerin zararlarının karşılanması lazım. Telef olan birçok hayvan ve ekili tarım arazileri var. Özellikle tarım arazilerinin sulanması için kullanılan binlerce su boruları ve tesisatı tamamen yanmış durumda. Dolayısıyla milyonlarca maddi zarar söz konusudur. Çiftçiler zaten ağır borçların altındalar. Şu an yapmaya çalıştıkları sulu ve kuru tarımı bankalardan kredi alarak ödemeye çalıştıklarını belirttiler. Bundan sonraki süreçte bu ödemeyi gerçekleştirecek ne imkan ne de ürün olmadığını söylediler. Dolayısıyla devletin sosyal devlet anlayışı gereği burayı afet bölgesi ilan etmesi, yaraları sarması ve maddi zararı tazmin etmesi lazım. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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