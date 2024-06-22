Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında ölü sayısı 14'e çıktı (2)

'YANGINDANETKİLENEN ALANLAR AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ'

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, partisinin İl Başkanı İsmail Çevik ve beraberindeki heyetle, Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda etkili olan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Burada açıklama yapan Demir, yaşanan can kayıpları, yaralanma ve maddi hasarın büyüklüğüne işaret ederek, bu bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Yangından etkilenen alanlarda incelemelerde bulunduklarını belirten Demir, "Öyle büyük bir afet ki köylülerin kendileri dahi kimin nerede nasıl vefat ettiği konusunda şaşkınlık geçirdiklerini ifade ettiler. Birbirlerini kurtarmaya çalışırken, bir anda etraflarının yangın tarafından kuşatılmasıyla hepsi yangın içerisinde kalmış. Çok büyük bir alan ateşin ortasında kalmış durumda. Söndürme işleminde köylülerin çoğu yangında etkilenmiş durumda. Çok büyük bir maddi zarar söz konusu. Hem Tarım İl Müdürlüğü’nden hem de köylülerden aldığımız bilgiye göre bu Yücebağ ve Köksalan köylerinde toplam 3 bin dönümün üzerinde ekili alan telef oldu. Aynı şekilde soğan tarlaları, bağlar ve anız alanları ile birlikte toplamda 10 bin dönümün üzerinde yangın etkili oldu" dedi.