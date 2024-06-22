Mardin'de 6 çocuk babası balyozla öldürüldü; 2 gözaltı (3)

TUTUKLANDILAR

Mardin’inArtuklu ilçesinde Resul Derin’in, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan A.A. ile S.A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, olaydan sonra araçla Kızıltepe ilçesine kaçtıkları, polisin operasyonuyla yakalandıkları, araçta yapılan aramada 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 fişek ele geçirildiği öğrenildi.

Resul Derin’in, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıkmıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; yolda yürüyen Derin’e arkasından koşarak gelen 2 kişi, ellerindeki küçük balyozlarla Derine vurdukları görülmekte.